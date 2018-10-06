عائلة سلهب تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية ابنها مصعب

نابلس-وطن: طالبت عائلة سلهب التميمي الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن حقيقة ما جرى مع ابنها مصعب، الذي تقول العائلة: إنه توفي نتيجة خطأ طبي في مستشفى النجاح الوطني الجامعي في مدينة نابلس .

ودعت العائلة في بيان لها وصل وطن: لتشكيل اللجنة على وجه السرعة، ورفع التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على مؤسسات الوطن وسلامة المواطنين والمرضى.

وأضاف البيان: أن العائلة تُعرب عن استيائها الشديد من طريقة تعامل المستشفى مع هذا الحدث، ومن البيانات والتصريحات الصادرة عنه، معتبرة القضية اولوية تضعها على طاولة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء ووزير الصحة، ومحافظ نابلس.

وأكدت العائلة أنها تحتفظ بحقها في المسائلة القانونية و العشائرية بعد صدور نتائج لجنة التحقيق .

وكانت وطن أعدت تقريراً مفصلاً عن حادثة وفاة مصعب سلهب للاطلاع عليه اضغط هنا .

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن آلـ سلهب التميمي وأصدقاء الشهيد في نابلس والوطن

"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"

جماهير شعبنا العظيم، تنعى العائلة ابنها الشهيد باذن الله مصعب عبد الرحمن عبد المنعم سلهب صاحب الاخلاق الحميدة والمعروف بحبه ووفائه لاصدقائه وجيرانه واهل مدينته، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 27 عاما بعد دخوله للمستشفى لاجراء عملية منظار للمعدة، وتؤكد العائلة بعد اجتماع ابنائها في الضفة الغربية و أصدقاء الشهيد في بيت عزاء ابنها مصعب في نابلس على ما يلي:

1- تتقدم العائلة بوافر الشكر والتقدير لكل من وقف وتضامن معها في مصابها سواء في الحضور الى المستشفى او المشاركة في تتشييع الجثمان وتقديم التعازي، من ابناء محافظة نابلس الباسلة وعموم انحاء الوطن ونخص بالذكر ابناء شارع 15 واصدقاء الفقيد لوقفتهم المشرفة مع اهله.

كما تشكر العائلة كافة مؤسسات الوطن الرسمية ممثلة بعطوفة محافظ محافظة نابلس وسعادة رئيس بلدية نابلس والشكر موصول لكافة فعاليات المدينة وممثلي الفصائل الفلسطينية وكافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية وملتقى رجال اعمال نابلس والغرفة التجارية.

2- ان العائلة واذ تؤكد اعتزازها وحرصها على كافة مؤسسات ومنجزات الوطن ومن منطلق الحرص والمسؤولية الوطنية اتجاه استمرارية عمل هذه المؤسسات وتطويرها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين فانها تؤكد على المطالب المشروعة الاتية:

أ‌- تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن حقيقة ما جرى على وجه السرعة ورفع التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على مؤسسات الوطن وسلامة المواطنين والمرضى.

ب‌- تُعرب العائلة عن استيائها الشديد من طريقة تعامل المستشفى مع هذا الحدث ومن البيانات والتصريحات الصادرة عنه .

ت‌- ان العائلة رغم مصابها الجلل فانها تعاهد ابناء مدينة نابلس الباسلة والوطن الغالي ان تتابع قضية ابنها مصعب الى حين ظهور الحقيقة كاملة وان تتحمل مؤسسات مدينة نابلس كافة مسؤولياتها.

ث‌- نعتبر ان هذه القضية اولوية نضعها على طاولة فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة وعطوفة محافظ نابلس وكافة المسؤولين حيث انها اصبحت قضية راي عام.

ج‌- تحتفظ العائلة في حقها في المسائلة القانونية و العشائرية بعد صدور نتائج لجنة التحقيق.

ح‌- يؤكد ابناء العائلة على المحافظة على سمعة وكينونة كافة مؤسسات الوطن، والتي تُعتبر جزءا هاما من انجازات هذا الشعب العظيم.

نعم للمحافظة على صحة ابنائنا وحياتهم