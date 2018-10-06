الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في "الجمعة الـ29" القادمة

رام الله- وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في الجمعة القادمة "الجمعة الـ29" من مسيرات العودة تحت عنوان "جمعة انتفاضة القدس" وذلك وفاءً لشهدائها في ذكرى انطلاقتها الثالثة.

ودعت في بيان لها صدر مساء الجمعة أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطيني المحاصر، مؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وللمشاركة الشعبية دون توقف.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وابداعاتها بكل أشكالها.