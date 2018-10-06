بالصور| باكستانية تطرز يدويا سور المصحف كاملة

وطن: قامت باكستانية من ولاية البنجاب، برسم سور المصحف الكريم كاملا بطريقة فريدة، وذلك بالتطريز اليدوي، وأهدته لمتحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

وبدأت "نسيم أختر" في تطريز سور المصحف عام 1987م، وانتهت منه في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام، فإنها كانت تقوم بتطريز الآيات وهي على طهارة كاملة وفي الثلث الأخير من الليل.

و قضت السيدة الباكستانية في إعداد المصحف الكريم مدة جاوزت 30 عاما، و قدمته هدية إلى متحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة، خلال موسم الحج الماضي.