موعد رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد قريب

وطن: ذكرت صحيفة إنجليزية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعيش آخر أيامه مع فريق الحالي مانشستر يونايتد، بعد النتائج المتراجعة التي حققها الفريق خلال المباريات الماضية، إضافة إلى علاقته مع اللاعبين.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من النادي، أن مورينيو فقد ثقة إدارة اليونايتد، والمسألة وصلت بالنسبة للإدارة إلى طريق اللا عودة، وأنه سيقال مطلع الأسبوع الجاري

وأضافت أن الأمر الذي لن تغير فيه أي نتيجة تجري في لقاء السبت أمام نيوكاسل في الدوري، ففي كل الأحوال مورينيو سيرحل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مورينيو وخلافاته مع اللاعبين والجماهير وإدارة النادي أصبحت كافية لمغادرة المدرب البرتغالي للنادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل الآن في المركز العاشر بترتيب البريميرليغ برصيد 10 نقاط، في حين يحل مانشستر سيتي في صدارة الجدول برصيد 19 نقطة، حيث لم يفز الفريق خلال آخر 4 مباريات له بكافة المنافسات.

يذكر أن الشياطين الحمر تعادلوا على أرضهم مع فالنسيا الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي بدا أنه كلمة النهاية في مسيرة مورينيو، ولاحقته صيحات الجماهير عند خروجه بـ"إرحل".

ووفقا لـ"ميرور"، يبدو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أبرز المرشحين لخلافة مورينيو، الذي سيتطلب فسخ التعاقد معه تكبد مانشستر يونايتد لنحو 20 مليون يورو، فيما قد يكون مايكل كاريك مدربا للفترة الانتقالية بين المدربين.