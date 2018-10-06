عدد قتلى زلزال إندونيسيا وصل لأكثر من 1570

وطن: ارتفع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلا وسط توقعات بزيادة العدد في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال جثث جديدة بعد أسبوع من الكارثة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة ساحل جزيرة سولاويسي يوم الجمعة الماضي.

وانتشل معظم القتلى الذين تم تسجيل عددهم في مدينة بالو بينما لم تبدأ عمليات الإنقاذ الواسعة في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة الدمار الذي لحق بالطرق والانهيارات الأرضية.

وتقول الوكالة الوطنية لمكافحة لكوارث إن 1700 منزل سويت بالأرض في أحد الأحياء المنكوبة مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

(رويترز)