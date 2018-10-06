اجواء حارة نسبيًا والحرارة أعلى من معدلها

رام الله- وطن: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الأجواء تكون هذه الليلة غائمة جزئيا باردة نسبيا في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الأحد غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون بعد غد الاثنين غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.