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معبر الكرامة يعمل اليوم من8 وحتى10:30 صباحا

06.10.2018 08:08 AM
معبر الكرامة يعمل اليوم من8 وحتى10:30 صباحا

رام الله- وطن: من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحاُ وفي كلا الاتجاهين.

كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

هذا وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2454 مسافر في كلا الاتجاهين أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 1065 مسافر
قادمين : 1389 مسافر
مرجعين : 6 مسافر

 

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