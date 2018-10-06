معبر الكرامة يعمل اليوم من8 وحتى10:30 صباحا

رام الله- وطن: من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحاُ وفي كلا الاتجاهين.

كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

هذا وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2454 مسافر في كلا الاتجاهين أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 1065 مسافر

قادمين : 1389 مسافر

مرجعين : 6 مسافر