مركزية فتح تعقد اجتماعاً اليوم وتنفيذية المنظمة غداً

رام الله- وطن: تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم، إن الاجتماع سيُعرض خلاله النظام الداخلي لحركة فتح والذي سيُحال لجلسة المجلس الثوري للحركة التي ستُعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري، بالإضافة إلى بحث آخر الاتصالات وتحركات القيادة وخطاب سيادة الرئيس في الأمم المتحدة، وردود الفعل، والإعداد للمجلس المركزي لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.

وأكد العالول أن سلسلة من الاجتماعات تسبق اجتماع المركزي ستعقد لبحث كل الملفات المطروحة، من أجل الإعداد لجلسة المجلس المركزي.

وفيما يخص الإجراءات الصهيوأميركية على الأرض، اعتبر العالول أن ممارسات حكومة الاحتلال والولايات المتحدة هي تصعيد خطير تهدف لمزيد من الضغط على القيادة والشعب لتطويع المواقف الرافضة لكافة الإجراءات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتقديم تنازلات للاحتلال، مشددا على أن الموقف الفلسطيني ثابت وكلما ازدادت الضغوط ازداد التمسك بالثوابت الوطنية.

وفي سياق متصل،تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ظهر يوم غدٍ الأحد اجتماعا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس ايضا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، صباح اليوم السبت، إن المسألة الرئيسية على جدول أعمال اجتماع التنفيذية هي وضع الجدول الزمني لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية، وبشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف أن التنفيذية ستبحث أيضا التحرك على الصعيد الدولي والمقاومة الشعبية لكل الإجراءات التي تستهدف القدس الشرقية وتكريس الاحتلال والاستيطان، ومن أجل فك الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعم الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.