ميلانيا ترامب تصل مصر

وطن- وكالات: غادرت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب كينيا، متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتكون مصر محطتها الأخيرة في رحلتها الخارجية الأولى منفردة بدون الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي كينيا زارت ميلانيا الحديقة الوطنية لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحيوانات، وأتبعت ذلك برحلة سفاري سريعة.

وبدأت رحلتها من غانا حيث تفقدت أطفالا حديثي الولادة وقابلت أمهاتهم، ثم توجهت إلى مالاوي حيث زارت عددا من المدارس الابتدائية.

وستكون مصر محطتها الأخيرة في الجولة التي تشمل أربع دول.

جدول الزيارة لمصر

وتتأهب العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت لاستقبال ميلانيا، حيث من المقرر أن تستمر زيارتها من الساعة 11:30 صباحا وحتى 5.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وبعد وصولها إلى مطار القاهرة، ستتوجه إلى قصر الاتحادية للقاء زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي.

بعد ذلك ستتوجه السيدة الأولى إلى مقر السفارة الأميركية بالقاهرة، ثم تزور المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات الأثرية، وبعد ذلك العودة إلى مطار القاهرة للمغادرة إلى إيرلندا.