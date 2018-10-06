القوى الوطنية تدعو لحماية موسم الزيتون من اعتداءات المستوطنين

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية، في بيانها اليوم الخميس، الكل الفلسطيني لتكثيف الجهود وحماية موسم الزيتون من اعتداءات المستوطنين، ومناصرة الأسيرات في سجون الاحتلال.

وجاءت دعوات القوى في بيان لها وصل وطن للانباء نسخة عنه، والذي جاء كالتالي:

يا جماهير شعبنا البطل يا فرسان الانتفاضة والمقاومة الشعبية يا من تتصدون للاحتلال وقطعان الممستوطنين الحاقدين يا جنود فلسطين الاوفياء الماضون على طريق الشهداء الابرار حتى النصر والحرية، يا ابطال الصدام المفتوح على نقاط التماس والمواجهة في بيت ايل والمزرعة القبلية والمغير وراس كركر وبوابات المدن دفاعا عن الارض، وتاكيدا على التمسك بالحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

ان القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله و البيرة وهي تتوجه بالتحية للحركة الطلابية صاحبة التاريخ الطويل وللطواقم الطبية والصحفيين والى كل المدافعين عن القيم الانسانية ومنظومة العدالة الدولية باسرها في وجه الفاشية الصهيونية واداتها دولة دولة الاحتلال تؤكد ان سياسات التطهير العرقي لن تمر وشعبنا لن يستسلم امام محاولات فرض الامر.

وتدعو القوى وتؤكد على مايلي

* اعتبار الاسبوع الجاري اسبوع الحسم لاسناد المرابطين في الخان الاحمر رفضا للتهجير القسري، وتشبثا بالارض ومقاومة مشاريع الاستيطان الاستعماري، وتدعو لتكثيف التواجد اليومي والمكوث والمبيت واعتبار الجمعة يوما نضاليا للتصدي لمشروع تهجير الخان الاحمر، كما تدعوة لاوسع مشاركة في المسيرة الاسبوعية الجمعة المقبل في منطقة جبل الريسان غربي رام الله

* رفض واستنكار محاولات الاحتلال فرض امر واقع في المسجد الاقصى واستمرار تدنيسه، واقامة الصلوات التلمودية في باحاته وهو ما ينذر بانفجار الوضع وحدها دولة الاحتلال من يتحمل المسوؤلية في ظل استهدافها للمقدسات الاسلامية والمسيحية، كما تحذر القوى من المس بالوضع القائم فيما يتعلق بمؤسسات الامم الامتحدة الانروا والاجراءات الاحتلالية لاغلاقها

* تدعو القوى لحماية موسم الزيتون امام تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ومهاجمة المزراعين ،وتدعو الى الذهاب بصورة جماعية والتصدي لاي اعتداء

* تدعو المؤسسات الدولية النسوية والانسانية لضغط من اجل وقف التعدي الجاري بحق الاسيرات في سجون الاحتلال مع دخول الخطوات النضالية الشهر الثاني على التوالي ، كما تدعو لاوسع اسناد مع الاسرى المضربين عن الطعام .