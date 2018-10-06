غزة: الاحتلال يقلص مساحة الصيد لـ6 أميال بحرية

غزة- وطن: قررت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، تقليص مسافة الصيد لصيادي قطاع غزة إلى 6 ميل بدلًا من 9 ميل بحري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بعد ظهر اليوم أن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، قرر تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية على طول ساحل قطاع غزة بدلاً من 9ميل، بسبب الأحداث الأخيرة شرقي القطاع.

ولا تفي هذه المساحة –وفق مختصون- باحتياجات الصيادين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والاعتداءات المتواصلة التي يتعرضون لها في غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية وقعت اتفاق تهدئة مع الاحتلال برعاية مصرية يقضي بالسماح للصيادين بالصيد لمسافة 6 ميل بحري تزداد تدريجيًا حتى تصل لـ12ميلاً، إلا أنه لم يلتزم بذلك.