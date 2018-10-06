منح ممثل بولندا السابق شهادة مواطنة فخرية لمدينة بيت لحم



بيت لحم- وطن: منحت بلدية بيت لحم، اليوم السبت، ممثل بولندا السابق لدى دولة فلسطين بيوتر بوختا، شهادة مواطنة فخرية لمدينة بيت لحم.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم في مركز السلام ببيت لحم، تقديرا لجهوده في تحفيز وتوطيد العلاقات الفلسطينية البولندية ومساهمته في خدمة قضايا التعاون الثنائي ودعمه لمشاريع تنموية في مدينة بيت لحم أثناء فترة خدمته.

وأثنى رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان على جهود بوختا الكبيرة خلال توليه منصب ممثل بولندا في فلسطين، مشيرا إلى أنه عمل بجهد لصالح بيت لحم خاصة وفلسطين عامة، فضلا عن دعمه لأكاديمية بيت لحم للموسيقى من خلال مشاريع وتبادلات عدة.

وقال سلمان: "إنه من المهم أن نشكر كل من يدعم فلسطين، فمن خلال منح شهادة المواطنة نعبر عن امتنانا لكل من يعمل لصالح السلام ويدافع عن حقوقنا"، معربا له عن شكره على إعلان نيته استمرار دعمه لبيت لحم في المستقبل.

بدوره، أعرب بوختا عن شكره لمجلس بلدية بيت لحم على منحه الشهادة، معبرا عن سعادته وتأثره بهذا التكريم، مشيرا إلى أن مواطنة مدينة بيت لحم ذات أهمية كبيرة لما تحمله هذه المدينة من بعد عالمي وديني وتاريخي.

وتحدث بوختا عن بداية مشواره وتعاونه مع الشعب الفلسطيني منذ سنوات عديدة في مجالات الاقتصاد والسياسة وإدارة الأعمال والتنمية والتبادلات الأكاديمية.

وتخلل الحفل فقرة عزف على البيانو لكل من العازفين بشارة مرزوقة وزينة عيسى ومارك قواس وستافرولا بزازو من أكاديمية بيت لحم للموسيقى.