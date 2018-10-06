ماض بلا أبناء.. وحاضر ببيت الأجداد

كتب: عبدالرحمن القاسم

قسمات وجهها ما زالت تقاوم غزو التجاعيد وتنبئك أنها كانت على قدر من الجمال، وذاكرتها متقدة بماض مفعم بالحيوية والنشاط والرفاهية. ونبرات صوتها تتخلله آهات وحسرات على حاضر فيه اسى على فقدان زوج منذ سنوات خمس خلت، وارث انسل خلسة من بين يديها. ويسند عكاز خطواتها الثقيلة لغياب من يسندها من الأقارب، بعد ان أصبح عمرها في بدايات العقد التاسع، وحكاية النابلسية سعاد فوزي الأسير كأي فلسطيني في التنقل طوعا أو التهجير ألقسري حيث ولدت في ثلاثينات القرن الماضي في مدينة يافا الساحلية مرورا بمدينة بيسان وجنين واستقرت عائلتها في جبل النار مدينة نابلس حيث تزوجت وأكملت تعليمها الجامعي وعملت مدرسة للغة الانجليزية ومديرة لمدرسة لعشرات السنين، وحصلت على ربع مليون دينار بعد أربعة عقود من العمل في وكالة غوث اللاجئن مكافاة نهاية الخدمة، وعاشت حياة رغيدة وزوجها كان رجل اعمال ناجح ولكن لم ترزق ببنين او بنات. وبدأت الحكاية بعد رحيل الزوج وطمع أقارب الزوج بالميراث. وتقول ركبت سيارة اجرة قاصدة أريحا للسفر الى الاردن حيث لي اخ حنون في الأردن، ووصلت أريحا متعبة ابحث عن مبيت لليلة واحدة فاستوقفت صبيتين ما زلت أدعو لهن بالخير اسألهما مكانا للمبيت فأحضرتاني الصبيتين إلى بيت الأجداد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وتضيف قابلت ابنا بشوشا لم يولد من رحمي لكنه لم يألو جهدا في الاستماع الى حكايتي واستقبالي نزيلة في بيت الأجداد بمحض إرادتي حيث الرعاية الإيوائية والطبية المجانية.

ويقول محمد بشارات مدير بيت الاجداد بمحافظة اريحا والاغوار نحن الحضن الدافيء لمن لا حضن له خاصة كبار السن وحكاياتهم الكثيرة منهم من عقه أبناءه، ومن تقطعت بهم السبل وتخلى عنه المقربون فمشاغل الحياة سرقت من البعض اوقاتا مخصصة لرعاية من يعولون من الآباء والأجداد فأهملوهم، وأضاف لاننا نؤمن ان المسن يحتل مكانة مميزة ومقدسة في المجتمع الفلسطيني فهو ايقونة الدور التاريخي في حماية الوجود والموروث والهوية الوطنية فهو أي المسن مكون من مكونات المجتمع الفلسطيني وأساسيا في عملية التطوير والبناء وهذه الأسباب مجتمعة جعلت من المسن محل اهتمام ورعاية من القيادة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية وأولت بيت الأجداد دعما ورعاية.

وتشير الاحصائيات الرسمية ان كبار السن ممن تزيد اعمارهم عن الستين في فلسطين 233 الف اي 5% من عدد السكان منهم 84 الف من ذوي الاعاقة وتعد الصعوبة والاعاقة الحركية الأكثر انتشارا، تليها الصعوبة والاعاقة البصرية.

وبوضح بشارات ان هذا الصرح الانساني بيت الأجداد يستقبل كبار السن من كافة محافظات الوطن ويقدم الرعاية والحماية لاكثر من 60 مسن، مشيرا الى تطور وتوسع الخدمة الايوائية المجانية والتي استفاد منها في السنوات الثلاث الأخيرة 175 مسن، الى افتتاح 8 غرف اضافية مؤثثة ومكيفة لتصبح القدرة الاستيعابية الى 76 نزيلا، واستحداث خدمة الادوات المساندة لكبار السن الفقراء على سبيل الاستعارة المجانية حيث استفاد منها 57 مسن من خارج البيت، ووجود خدمة النادي النهاري والذي استفاد منه 160 مسن من خارج البيت ودمجهم مع نزلاء بيت الأجداد.

ومنعا للرتابة ومفهوم ان الحياة توقفت او اقتصرت على الأكل والشرب والنوم للمسن فهناك خدمات نفسية وأنشطة مجتمعية حيث نفذت إدارة بيت الاجداد 18 رحلة ترفيهية للمسنين داخل محافظة اريحا والاغوار وكذلك الى نابلس والخليل وزيارة المسجد الابراهيمي في مدينة خليل الرحمن، ورحلتين الى مدينة طبريا مع مبيت لاربعة ايام متواصلة هناك باستضافة وتبرع اهلنا في الداخل الفلسطيني، ويضيف بشارات الى جانب نشاط يومي لساعتين بمختلف الأنشطة الجسدية والفكرية والنفسية ومشاركة المسن بفعاليات وانشطة ومناسبات محلية بالمحافظة، الى جانب تأهيل عيادة وتزويدها بمعدات وأسرة طبية بتكلفة قدرت بخمسين الف شيكل، وتبرع احد المحسنين بسيارة ب 130 الف شيكل لتسهيل حركة المسنين نحو المستشفيات والمراكز الطبية. ويشعر بشارات بالامتنان لوجوه الخير والحريصين على استمرار وتطور الخدمات المقدمة للمسنين وتعاون مديرية الصحة ومستشفى أريحا الحكومي وقيام عدد من الأطباء من مختلف التخصصات بزيارات دورية وعمل فحوصات مجانية للنزلاء وكذلك المحافظة وحملات التطوع والتبرع والزيارات المجتمعية التي تقوم بها الأجهزة والمؤسسات المدنية والأمنية لبيت الأجداد.

سعاد التي كانت حاضرة الاحتفال الذي اقيم مؤخرا بمناسبة يوم المسن العالمي في بيت الأجداد وسمعت د.إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية وهو يؤكد ان الحكومة و الوزارة لا تعتبرهم كبار السن بل الحكماء وأصحاب التجربة والخبرة ولهم علينا حق الرعاية والوفاء، ما زالت تذهب الي بيتها المستأجر في حي رفيديا بنابلس تلملم ذكريات مجد مضي وتعود طوعا لبيتها الجديد .وتحلم بتخصيص قطعة من ارض تعتقد انها تملكها مع وقف التنفيذ لكبر السن او احد الأقارب تصرف بوكالة كانت لذلك الملك لتخصيصها لبيت الأجداد او بيعها وتخصيص ثمنها للمسنين.