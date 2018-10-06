الكشف عن مكان رئيس "الإنتربول" المختفي وبكين تلتزم الصمت

رام الله-وطن: كشفت صحيفة صينية الجمعة أنّ بكين تتحفظ على رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول" مينغ هونغوي للتحقيق معه، فيما تلتزم السلطات الصينية الصمت بشأن اختفائه، في وقت تفتح السلطات الفرنسية تحقيقا في اختفائه حيث يقع مقر المنظمة هناك.

وأكدت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر لم تسمه، أنّ مينغ الصيني الجنسية (64 عامًا) تم التحفظ عليه بمجرد وصوله بكين الأسبوع الماضي، للتحقيق معه.

ولم تذكر الصحيفة الصادرة بالإنكليزية في هونغ كونغ، الخلفية التي يجري بناءً عليها التحقيق مع رئيس الإنتربول، بينما لم تتطرق لمزيد من التفاصيل. ومن جانبها لم تعلق بكين على الخبر بعيد نشره.

من جانبها، لزمت السلطات الصينية الصمت السبت بشأن اختفاء مينغ هونغوي، ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب فرانس برس توضيح الأمر.

وتحدثت أنباء عن اختفاء الرجل أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط غياب للتوضيحات من بكين أو الإنتربول.

وفتحت فرنسا تحقيقًا بشأن اختفاء مينغ بعد مغادرته إلى الصين، وقالت الداخلية إنها تشعر بالقلق حيال تهديدات قد تطال رئيس الإنتربول.

وذكرت الوزارة الفرنسية أن زوجة مينغ اتصلت بالشرطة بمدينة ليون (مقر الإنتربول) بعد أن فقدت التواصل مع مينغ منذ 25 سبتمبر/ أيلول وتلقيها تهديدات عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المطلعين على التحقيق باختفاء مينغ إن الفرضية المبدئية التي يعمل عليها المحققون الغربيون أن رئيس الإنتربول أثار غضب السلطات الصينية بطريقة ما، وأنه اعتقل نتيجة لذلك.

وما يزال أبناء مينغ في ليون وكذلك زوجته التي قالت الداخلية إنها تحت حماية الشرطة، وذكرت أن الاتصالات مع السلطات الصينية مستمرة.

وإلى جانب منصبه الدولي من عام 2016 حتى 2020، يشغل مينغ نائب وزير الأمن العام بحكومة بلاده، حيث أن من يشغلون منصب رئيس الإنتربول يعارون من إداراتهم في بلادهم بينما يواصلون شغل مناصبهم فيها.

واختير مينغ رئيسا للشرطة الدولية اعتبارا من عام 2016 حتى 2020، وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها من أن تحاول بكين استغلال منصب الرجل كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين بالخارج.