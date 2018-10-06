الكشف عن مدى صواريخ إس-300 الروسية

وطن: أعلن مدير عام سابق لمكتب التصميم الأساسي التابع لشركة "ألماز-أنتي" الروسية التي تنتج منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطيران ان هذه المنطومة يمكن أن تغطي دائرة يتراوح نصف قطرها بين 150 و250 كيلومترا حسب نوع الصاروخ.

وقال إيغور اشوربيلي، مدير عام مكتب تصميم وسائط الدفاع الجوي في السابق، في رد له على سؤال وجهه له معلق عسكري في مقابلة بثتها قناة "زفيزدا" إحدى قنوات التلفزيون الروسي، إن مدى منظومة "إس-300" يتراوح بين 150 و250 كيلومترا حسب نوع الصاروخ المستخدم ووفق مكان تواجدها في الأراضي السورية.

وكانت روسيا اقدمت على تزويد قوات الدفاع الجوي السورية بمنظومات "إس-300" بعد غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منشآت في محافظة اللاذقية السورية في 17 ايلول الماضي والتي تسببت في إصابة طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" المحلقة في سماء البحر المتوسط.

وقال اشوربيلي إن الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على المنشآت السورية في 17 الشهر الماضي ألقت قنابلها الموجهة من مسافة 100 كيلومتر، مشيرا إلى أنه لو كانت قوات الدفاع الجوي السورية تمتلك منظومات "إس-300" لواجهت طائرات "إف-16" الإسرائيلية صعوبات في الاقتراب من أجواء سوريا.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن توريد منظومات "إس-300" لسوريا في الثاني من تشرين الأول الحالي.