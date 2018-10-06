نادية حرحش تكتب لوطن: عُشّ بهاء .. الشهيد الحي يطلق عصافير الأمل

كتبت نادية حرحش:

وسط كل هذه المآسي المتلاحقة تباعا . يبقى من الصعب ايجاد ما يبعث الأمل في نفوسنا . فالقدس تضيع أمام اعيننا كباقي الوطن ، ويسحق الظلم الحجر كما البشر. الخيانة صارت بالفعل وجهة نظر، والفساد تفشى كما يتفشى السرطان الخبيث في الجسد.

ولكن .. بالرغم من كل شيء هناك من يؤمنون بالرغم من الدمار ، دمار الحجر والبشر ، على زرع الأمل ... او بالأحرى إطلاق الأمل ليحلق من عُشّ كان حلم يحمله بهاء عليان قبل رحيله عن هذه الدنيا.

بهاء الذي حاول إلهامنا بحياته عند إطلاقه لأكبر سلسلة بشرية مع كتاب حول سور القدس، الهمنا باستشهاده المفجع .... وأصر ان يبقى حاضرا محلقا ينظر من فوق الى عُشّ يصر أهله ومن حملوا معه على حلم التحرر .... عُشّ بهاء.......

عربة محملة بحلم بهاء ببث الأمل لقلوب الأطفال، منتفخات ومشروبات .. موسيقى و أغاني شعبية وطنية... كراسي وطاولات .... بلالين ومهرجين.

فكرة تبث الأمل في وقت يموت فيه الإنسان قهرًا . بصورة ملهمة كما كان بهاء في حياته، يصر أحبته أن يكون باق في شهادته.

نتكلم في شعاراتنا عن الشهداء الأحياء ....

بهاء الشهيد الملهم ....

هذه لحظة افهم فيها معنى عبارة المجد والخلود لشهدائنا.

معنى أن الشهيد لا يموت ..بل يرتقي وكما في حال بهاء والعش، يطلق الأمل كالعصافير في السماء.

أطفال وأمهات يعيشون لحظات بهجة بالرغم من سوء الأوضاع .

تسير العُشّ نحو القرى والبلدات المعزولة والمهمشة، بلدات وقرى سحقتها الشوارع وعزلتها المستوطنات وزاد في تهشيمها التهميش من اصحاب القرار .

جولة العُشّ كانت في حي الخلايلة، قرية معزولة تماما في وسط ما يشكل مدينة القدس، تحيطها المستوطنات من كل جانب وتفصلها الشوارع الاستيطانية والجدار الفاصل بخطوط لم يعد بالضرورة مشاهدتها، فيكفي فقط ان تعرف انك محاصر من كل اتجاه لتلجم نفسك وتضبط حراكك في سجن بلا بوابات .

كم نحتاج لهكذا مبادرات كتلك التي تقوم بها مؤسسة الرؤيا، ودور مهم في إنعاش مبادرات كالعُشّ.

مبادرات خلقت من رحم التضحية وحلقت أمامنا بشهيد سيبقى حياً في وجداننا ليبث حلم الحرية بإطلاق مبادرات دائمة لابقاء الأمل ... ولو كان بعش لا يتسع الوطن لكنه يتسع بفكرته الوطن .

المجد والخلود للشهداء.... ولمن يحافظ على ذكراهم خالدة.