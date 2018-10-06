الفدائي يهزم منتخب نيبال بهدف في الكأس الذهبية

وطن-وكالات: تصدر المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم مجموعته في بطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه مساء السبت على نيبال بهدف نظيف.

وحقق الوطني انتصاره الثاني، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليواجه منتخب بنجلاديش الدولة المنظمة يوم العاشر من الشهر الحالي في الدور نصف النهائي.

وفرض المنتخب الوطني أفضليته شبه الكاملة على اللقاء، رغم التغييرات الكبيرة التي أجراها المدير الفني الجزائري نور الدين ولد علي، حيث أراح بعض اللاعبين.

وانتظر "الفدائي" حتى الدقيقة 70، ليحرز هدف المباراة الوحيد عبر خالد سالم، الذي تابع برأسه عرضية زميله عبد الله جابر.