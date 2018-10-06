بعد الزلزال .. 150 ألف شخص تحت الأنقاض في إندونيسيا

وطن-وكالات: رجحّت وزارة الخارجية الإندونيسية أن يكون نحو 150 الف شخص لا يزالون تحت الأنقاض جرّاء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد نهاية الشهر الماضي.

ووفقا للناطق باسم الوزارة فإنّ فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 1558 شخصاً دفنوا أحياء، فيما التقديرات تقول بأنّ 152 الف شخص ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي دمّرت في جزيرة سولاويسي.

وضرب زلزال وتسونامي إندونيسيا في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 850 شخصاً.

وكالة إدارة الكوارث الوطنية كانت قد أعلنت حدوث زلزال عنيف بقوّة سبع درجات ونصف درجة وسط إندونيسيا متسبّباً في انهيار عشرات المباني.

الأمواج العاتية التي بلغت ثلاثة أمتار ضربت اليابسة وجرفت معها الثابت والمتحرك.

وأظهرت لقطات المياه وهي تسحق المنازل بطول الشريط الساحلي لمدينة بالو وسط جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وتبعثر حاويات الشحن وتغمر مسجداً في المدينة.