رويترز: التقييم الأولي للشرطة التركية أن خاشفجي قتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول

وطن-وكالات: قالت وكالة "رويترز" : إن التقييم الأولي للشرطة التركية حول اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي تؤكد أنه قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول .

ونقلت "رويترز" عن مصدرين تركيين قولهما: إن التحقيقات الأولية للشرطة التركية تشير إلى أن خاشقجي قتل في داخل القنصلية.

وكان مسؤولون أتراك أكدوا أنهم يعتقدون أن الكاتب ما زال موجودا بالقنصلية، فيما زعم مسؤولون سعوديون إنه غادرها بعد وقت قصير من دخوله إليها، واعتبروا الحديث عن احتجازه في القنصلية مجرد أكاذيب.

وفي السياق نفسه شنت صحف غربية حملة انتقادات واسعة للسعودية وما تعتبره الحاكم الفعلي للملكة، ولي العهد محمد بن سلمان، الذي ربطته شخصيا بما وقع لخاشقجي