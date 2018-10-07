قتيلان واصابة خطيرة في اطلاق نار قرب مستوطنة بركان

وطن: قتل مستوطنان وأصيب ثالث بجراح خطيرة جراء إطلاق نار في منطقة صناعية قرب مستوطنة أريئيل، صباح اليوم، الأحد.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مطلق النار شاب فلسطيني (23 عاما) من بلدة شويكة في محافظة طولكرم لاذ بالفرار بعد إطلاقه النار، في حين قالت الشرطة الإسرائيليّة إنها بدأت في مطاردته لإلقاء القبض عليه، حسب زعم الاعلام العبري.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنّ خلفية الحادث لا زالت مجهولة.

وقدّرت القناة العاشرة في التلفزيون العبرية أن مطلق النار من الضفة الغربية المحتلة، ودخل في الثامنة إلا ثلثًا صباح اليوم إلى طابق المكاتب في المصنع الذي يعمل فيه وبدأ بإطلاق النار على الموجودين.

وبعد إطلاقه النار، لاذ بالفرار مع سلاحه راجلًا.

والقتيلان هما رجل وامرأة في الثلاثينات من عمريهما، بينما المصاب الثالث امرأة في الخمسينات من عمرها.

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