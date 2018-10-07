اليوم.. سارة نتنياهو تمثل أمام المحكمة

وطن: من المنتظر أن تمثل، اليوم الأحد، زوجة رئيس حكومة الاحتلال ساره نتنياهو، أمام المحكمة في القدس، في إطار محاكمتها بقضايا فساد تتعلق بإساءة إنفاق المال العام، فيما يعرف إعلاميًا بقضية "مساكن رئيس الحكومة".

وأوضحت القناة العاشرة العبرية أن الجلسة الأولى لمحاكمة ساره نتنياهو، التي تنطلق ظهر اليوم، سوف تبحث في تشكيلة هيئة القضاة، حيث تطالب نتنياهو بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد.

ووفقًا للائحة الاتهام، عمدت ساره نتنياهو بين عامي 2010 و2013، على شراء وجبات طعام جاهزة من مطاعم فاخرة تجاوزت قيمتها 350 ألف شيكل جبيت بصورة غير قانونية من خزينة الدولة. وتتهم نيابة الاحتلال ساره بإنفاق الأموال العامة على وجبات من مطاعم خارجية تحت غطاء كاذب يفيد بعدم وجود طباخ خاص بمسكن رئيس الحكومة، رغم وجود طباخ.