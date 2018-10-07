الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى مدينة سلفيت وينصب حاجزا على مدخل قلقيلية

سلفيت- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مداخل قرى غرب محافظة سلفيت بحواجز عسكرية، بعد مقتل مستوطنين بعملية اطلاق نار، قرب مستوطنة "بركان" الصناعية الواقعة إلى الغرب من المدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى (بديا، وقراوة بني حسان، وسرطة، ومسحة).

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة قلقيلية وقامت باعاقة حركة المركبات وشنت حملة تفتيشات دقيقة في هويات المواطنين.