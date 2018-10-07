ارتفاع وتيرة اطلاق البالونات الحارقة من غزة على مستوطنات غلاف غزة

وطن: كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية ان وتيرة اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة الى مستوطنات غزة ترتفع، مشيرة الى انه اندلع ثلاثة حرائق، امس السبت، في منطقة غلاف غزة .

وقالت الصحيفة انه اندلع أكبر حريق، والذي قد يستغرق عدة أيام، وفقا لخدمات المطافئ والإنقاذ، في موقع النفايات في منطقة موشاف عين هبسور.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم اشعال عشرة حرائق نتيجة البالونات الحارقة، سبعة منها يوم الجمعة. وسرعان ما تم إخماد الحرائق، باستثناء الحريق القريب من عين هبسور.

وتحاول سلطة مكافحة الحرائق والإنقاذ السيطرة على الحريق الذي اندلع في موقع النفايات المتاخم لدفيئات الموشاف.

وتعمل العديد من سيارات الإطفاء وأطقم مكافحة الحرائق هناك.

وتمكنت القوات من تطويق النار ولا يسود التخوف من وصول النيران إلى الموشاف.

ومع ذلك، حذرت السلطة من أنه في ضوء حقيقة أن النار تحترق في منطقة غنية بالمواد القابلة للاشتعال، فإنها قد تتواصل لعدة أيام.