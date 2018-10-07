نادي الأسير: الأسير الونّي ما زال يعاني من آلام حادة بعد الاعتداء عليه

وطن: أفاد نادي الأسير بأن الأسير محمد بدر الونّي ما زال يعاني من آلام حادّة في الرأس وضعف في النظر؛ جرّاء ما تعرّض له من إهمال طبي، عقب اعتداء عدد من السجّانين عليه بالضّرب المبرح قبل أكثر من شهرين.

وبيّن نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، أن 30 سجّانا كانوا قد اقتحموا قسم الأسرى في "معتقل الرملة"، وانهالوا عليهم بالضّرب، بعد طلبهم تشغيل مروحة بتاريخ 17 تمّوز، وكان من بينهم المعتقل الونّي، الذي أصيب بجرح عميق أسفل عينه اليسرى وكسر في الأنف، استدعى نقله للمستشفى، إلّا أن إدارة المعتقل ترفض متابعة العلاج له منذ ذلك الوقت.

يشار إلى أن المعتقل الونّي من جنين، وهو معتقل إداريا منذ تاريخ 21 آذار 2017، ويقبع في معتقل "النقب".