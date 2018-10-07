بنزيما وغاريث بيل يدقان ناقوس الخطر في ريال مدريد

وطن: لم تكن الهزيمة التي تعرض لها ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 0-1 في الدقيقة الأخيرة، الصاعقة الوحيدة التي نزلت على جماهير ريال مدريد، بل زادت إصابة نجمي الفريق غاريث بيل وكريم بنزيما من الطين بلة.

وبات جوليان لوبيتيغي أول مدرب يقود ريال مدريد لخسارة 4 لقاءات من أصل 11 منذ 1994، أي ما قبل 24 عاماً، وأصبح الفريق "الملكي" مهدداً بالابتعاد عن الصدارة التي يتناصفها مع غريمه التقليدي برشلونة.

ولكن ذلك لم يكن كافياً لدق ناقوس الخطر في عرين "الملكي"، فجائت إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في عضلة قدمه اليمنى بين الشوطين لتأزم موقف ريال مدريد، الذي يعاني من فقر تهديفي غير مسبوق، إذ فشل الفريق في إحراز الأهداف بالمباريات الأربعة الأخيرة.

وينتظر ريال مدريد حالياً الفحوصات الطبية لإصابة بنزيما، حتى يتسنى له تحديد المدة الزمنية التي سيغيبها المهاجم الفرنسي عن صفوف الفريق.

ومن النتائج الكارثية على ريال مدريد التي حملتها مباراة ألافيس، هي مغادرة الويلزي غاريث بيل اللقاء، بعد أن شعر بحمل زائد في العضلة.