الدوري الإنجليزي: صراع الصدارة يشتعل في قمة السيتي وليفربول

رام الله - وطن: يخوض ليفربول ومانشستر سيتي مباراة من العيار الثقيل في آنفيلد اليوم الأحد، من شأنها أن تحسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يحتلها الفريقين برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

وستكون الإثارة عنوان مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، نظراً لأهمية تحقيق الفوز لكلا الفريقين، في ظل الصراع الكبير بين كبار أندية البريميير ليغ على لقب الدوري.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب الوصافة.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه على مانشستر سيتي، بتحقيق الفوز الخامس على التوالى بتاريخ مواجهات الفريقين، إذ استطاع ليفربول أن يتغلب على الفريق السماوى بنتيجة 4–3 بالدوري الإنجليزي، قبل أن يحقق الفوز ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2–1 في المباراة التي جمعتهما في يوليو (تموز) الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

ويتطلع النجم المصري محمد صلاح لممارسة هوايته المفضلة بهز شباك مانشستر سيتي للمباراة الرابعة على التوالي، وإستعادة بريقه مع ليفربول بعد المستوى المتراجع الذى ظهر عليه مع بقية عناصر الفريق بالمباراة الماضية أمام نابولي الإيطالي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز نابولي بهدف دون مقابل.

في المقابل يسعى مانشستر سيتي للسير على خطى ليفربول، بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وكسر نحس ملعب "آنفيلد"، بعدما تذوق مرارة الهزيمة أمام "الريدز" مرتين فى الموسم الماضي.

ويدرك المدير الفنى لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أهمية تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ويخطط المدرب الإسبانى لإرباك حسابات مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بإشراك أحد الثنائى كيفن دي بروين، وبنجامين ميندي، العائدين من الإصابة.