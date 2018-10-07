جيش الاحتلال: عملية بركان على خلفية قومية

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن إطلاق النار في المنطقة الصناعية "بركان" شمال الضفة الغربية، نفذ على خلفية قومية.

ووصف الناطق باسم جيش الاحتلال، العملية بالخطيرة، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة "للشاباك" والجيش تدل على خطورة هذه العملية.

وأضاف، أن الشاب الفلسطيني نفذ العملية بشكل فردي، وليس له انتماء تنظيمي، ويحمل تصريح عمل من سلطات الاحتلال.

وتواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعناصر المخابرات، مطاردة الشاب الذي إطلق النار مستخدما، ما ادى الى مقتل مستوطنين واصابة ثالث بجروج .