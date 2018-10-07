مديرية المعادن تدمغ أكثر من طن ذهب خلال الشهر الماضي

وطن: أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن حجم ايراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت مليون و373 ألف شيقل تقريبا، في حين بلغت كمية الذهب التي دمغت طنا و226 كغم تقريبا.

وبين مدير عام المديرية يعقوب شاهين ان الكميات التراكمية الواردة للمديرية منذ مطلع العام الجاري تقدر بـ8 أطنان، و302 كغم تقريبا، محققة زيادة بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام السابق، مرجعا ذلك الى انخفاض سعر الاونصة قليلا، وارتفاع معدلات اقبال المواطنين على شراء الذهب.

وأشار تقرير المديرية إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الفترة ذاتها 32 جولة تفتيشية، شملت 114 محلا ومشغلا، كما تم تجديد 12 رخصة مهنة مزاولة.

وجددت دعوتها الى المواطنين للحصول عند شراء الذهب، على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري بشكل واضح، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط، والتي تحمل "قبة الصخرة"، والعيار القانوني.