نتنياهو: سألتقي بوتين قريبا

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم، واتفقا على اللقاء. ويأتي ذلك على خلفية الأزمة بين الدولتين في أعقاب إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية في سورية وتحميل إسرائيل المسؤولية.

وقال نتنياهو "تحدثت مع بوتين قبل قليل واتفقنا على اللقاء قريبا من أجل مواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين. وستعمل إسرائيل في أي وقت من أجل منع إيران من التموضع في سورية ونقل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان".

ويذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة قرب مدينة اللاذقية، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، وأطلقت الدفاعات الجوية السورية صواريخ "اس 200" المضادة للطائرات باتجاه الطائرات المغيرة وأصابت طائرة التجسس الروسية وأسقطتها وقُتل 15 ضابطا وجنديا روسيا.

واتهمت روسيا إسرائيل بأن طائراتها الحربية اختبأت خلف الطائرة الروسية ما تسبب بإسقاطها، وبعد ذلك أغلقت المجال الجوي السوري وسلمت الجيش السوري صواريخ "إس 300"، الأمر الذي أثار تخوف إسرائيل من عدم قدرة طيرانها على استهداف مواقع في سورية.

عرب 48