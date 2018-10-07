نصاب زكاة الزيتون 653 كيلوغرام والمفتي يدعو لإخراجها

رام الله- وطن: دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، الأحد، المزارعين إلى المبادرة بإخراج زكاة الزيتون لمستحقيها من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح الشيخ حسين في بيان أن قيمة نصاب الزيتون هي 653 كيلوغراما من الحَب، أو من الزيت الناتج من هذه الكمية بعد العصر.

وبين أن مقدار الزكاة بعُشر الناتج "10%"، إذا كان شجر الزيتون يسقى بماء المطر، أما إذا سقي بوسائل الري الأخرى، فيكون المقدار نصف العُشر أي 5%.

وأكد "أن عدوان المتربصين لأرضنا، وشجرنا، إضافة إلى انساننا لن يزيدنا سوى تشبث بأرضنا، التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها".

وشدد المفتي على أيادي المزارعين المحافظين على أراضيهم والمدافعين عنها، داعيًا إلى استصلاحها وزراعتها.

واستنكر تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب، وقلع الشجر، وحرقه وإرهاب المزارعين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وجني ثمار أشجارهم، مثمنا الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.