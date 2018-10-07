غداً.. انطلاق المسير البحري الحادي عشر في غزة

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري الحادي عشر من ميناء غزة تجاه شاطئ بحر شمال القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الحراك خلال مؤتمر صحفي عقد بميناء غزة صباح الأحد، أن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الرابعة عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار.

وذكر أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة والاحتشاد.