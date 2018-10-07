الاحتلال يعتقل مواطن ونجله من بيت ليد

طولكرم- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الاحد، المواطن أديب الحاج قاسم (58 عاما) ونجله مجدي (24 عاما)، بعد ان عاثوا خرابا بمنزله في بلدة بيت ليد شرق طولكرم، خلال حملة مداهمات بحثاً عن منفذ عملية بركان.

وقال رئيس بلدية بيت ليد هشام الدروبي، إن عددا من سيارات الجيب العسكرية داهمت البلدة بشكل مفاجئ، واقتحمت منزل الحاج قاسم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد محمود سليم رضوان (23 عاما)، من مكان عمله في مستوطنة "بركان"، المقامة على أراضي سلفيت.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ادعت صباح اليوم، مقتل مستوطنين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، في مستوطنة "بركان"، بعملية اطلاق نار.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها على مدخل بلدة عزون وقرية عزبة الطبيب المجاورة لها، ونصبت حاجزا على المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية، الأمر الذي تسبب بإعاقة تنقل المواطنين من وإلى المدينة.