جامعة القدس تحث طلبتها للعمل الإبداعي لايجاد حلول لمشكلات المجتمع

القدس- وطن: افتتح رئيس الجامعة أ.د. عماد ابوكشك، فعاليات يوم المهندس العالمي "IEEE Day" الذي نظمته كلية الهندسة، في حرم الجامعة الرئيس، بحضور طلبة كلية الهندسة المشاركين في نادي الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE، وأساتذة الكلية، وخبراء من شركات مختلفة، وبحضور طلبة كليات الهندسة من عدة جامعات فلسطينية.

ودعا ابوكشك الشباب الفلسطيني بشكل عام وطلبة جامعة القدس بشكل خاص، الى التوجه نحو تطوير الأفكار الإبداعية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع ريادية تستجيب لحاجات المجتمع الفلسطيني، وتدفع بعجلة النمو والتطور على مختلف الأصعدة.

وأكد ابوكشك، الى ضرورة استغلال الطلبة للفرص الثمينة التي توفرها جامعة القدس لهم، والتي عملت مؤخراً على انشاء حاضنة الاعمال الأولى من نوعها في فلسطين من حيث اتساع نطاق الخدمات التي توفرها، والتي ستعمل على دفع عجلة الانتاج، الذي من شأنه دعم الاقتصاد الفلسطيني والحد من البطالة في صفوف الشباب.

كما ودعا الطلبة إلى تعزيز روح العمل ضمن الفريق الواحد والاستفادة من التخصصات الأخرى باعتبار تخصص الهندسة الركيزة الأساسية للكثير من القطاعات الخدماتية، والصناعية، والزراعية.

وأشار عميد كلية الهندسة د. إبراهيم عفانة إلى أن كلية الهندسة في جامعة القدس من أولى الكليات في فلسطين، وتمتاز ببرامجها المتنوعة التي تعنى باحتياجات المجتمع، كما انها عقدت العديد من الاتفاقيات والشركات التي من شأنها دعم برامج الهندسة وتدريب الطلبة، مشيراً إلى أن الكلية تعمل على الانتهاء قريبامن برنامج جديد في الهندسة الصناعية.

وأكد مستشار الفرع الطلابي لـ IEEE في جامعة القدس د. أسل سرحان على أن هذه الأنشطة تعكس الروح التكاملية لطلبة الهندسة في كافة الجامعات، داعياً الطلبة للإستفادة من التكنولوجيا من أجل غد أفضل، وإنشاء شبكة علاقات بين الطلبة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات.

وأشارت الجامعة في بيان لها، إلى أن كلية الهندسة من الكليات المتميزة على مستوى الوطن فهي تحتوي على سبعة برامج: وهي برنامج الهندسة الالكترونية، هوندسة الحاسوب، وهندسة المواد، وهندسة الاتصالات، وهندسة العمارة، والهندسة الكهربائية وهندسة الأغذية، هدفها تطوير مهندسين مهنيين يمتلكون مهارات ومعلومات تقنية وقادرين على ايجاد حلول للمجتمع من خلالها، كما ويدرس في الكلية خبراء مختصين في البرامج الهندسية المتنوعة.

وأضافت أن جمعية المهندسين IEEE هي جمعية عالمية تضم اكثر من 175 دولة، ويشارك بها عشرات الآلاف من المهندسين حول العالم، حيث تهتم هذه الجمعية بتطبيق المعايير الهندسية حول العالم، واحتضان الأبحاث العلمية للمهندسين، وقد انضمت جامعة القدس لعضوية هذه الجمعية في عام 2012 حيث أقامت العديد من الأنشطة العلمية والبحثية.