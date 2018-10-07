"الخارجية": ليبرمان يبتز دولاً أوروبية



رام الله- وطن: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، الاتهامات التي وجهها وزير جيش الاحتلال افغدور ليبرمان، لعدد من الحكومات الأوروبية بشأن الخان الأحمر، بأنها تعكس عقلية الابتزاز والبلطجة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الدول الأوروبية.

واتهم ليبرمان عدداً من الدول الأوروبية بـ (التدخل الفظ بشؤون إسرائيل السيادية)، على خلفية المواقف والتحذيرات التي أطلقتها تلك الدول بخصوص قرار هدم قرية الخان الأحمر.

واعتبرت الوزارة أن تلك الاتهامات والتهديدات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تهميش المجتمع الدولي وإزاحة الشرعية الدولية وقراراتها لتحقيق المزيد من الاستفراد العنيف بشعبنا وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومقدساته، على قاعدة ان الممارسات الإسرائيلية القمعية والاستيطانية (شأن إسرائيلي سيادي) حسب ادعاء ليبرمان.

وأشارت الوزارة الى أن تلك الاتهامات تهدف لاسكات ومنع الدول من إعلاء صوتها في وجه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وفي الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياسته.

وشكرت الوزارة الدول التي تقف إلى جانب قرية الخان الأحمر ومواطنيها، مطالبة إياها بترجمة أقوالها ومواقفها الى إجراءات وتدابير عملية. ودعت الدول التي بقيت صامتة بالتحرك الفوري دفاعا عما تبقي من مصداقيتها.