الأونروا: 13 طالباً بمدارسنا استشهدوا خلال مسيرات العودة في غزة

غزة- وطن: استنكرت وكالة "الأونروا" سقوط 7 شهداء بينهم أطفال من اللاجئين في قطاع غزة، قبل أيام برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، وصل وطن، الأحد، أن أحد الشهداء السبعة طالباً في مدارس الوكالة. مشيرةً إلى أن عدد طلبة الأونروا الذين استشهدوا منذ 30 آذار/مارس 2018 في سياق مظاهرات مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصل إلى 13 فردا. كما أصيب العديد من الأطفال الآخرين الملتحقين بمدارس الأونروا في هذه المظاهرات.

وقالت الوكالة "في الفترة من 31 آذار/مارس وحتى 30 أيلول/سبتمبر، قام 22 مركزاً صحياً تابعاً للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بمعالجة 4,104 أشخاص ممن أصيبوا بجروح في الاحتجاجات، من بينهم أكثر من 770 طفلاً. وكانت غالبية هذه الحالات (86% منها) إصابات نارية كثيراً ما تؤدي إلى أذى بدني خطير. بالإمكان تضميد الجروح. ولكن تأثير هذا العنف على الضحايا وعلى جميع المشاركين في تقديم الرعاية لهم يستمر طويلاً، وغالباً ما تكون هناك حاجة إلى تأهيل طويل الأمد ومكلف وغير مؤكد".

ودعت الوكالة إلى بذل كل جهد ممكن لتوفير حماية أكثر فاعلية لأولئك المعرضين لهذا الوضع المأساوي.

وقالت "إن أحداث العنف الأخيرة تلحق مزيداً من الألم والمعاناة بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين المعرض للصدمة في الأصل والذي عانى طويلاً من الاحتلال وعاش لأكثر من عقد من الزمن تحت الحصار وفي ظل أعمال القتال المتكررة. وقد أدى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأشهر الأخيرة إلى إلحاق مزيد من الأذى الشديد لقطاع غزة وتسبب بإجهاد النظام الصحي الهش إلى درجة الانهيار".

وأضافت "نحن نشهد مرحلة مفرطة من الشدة والصعوبات في غزة، حيث يتواصل التدهور في ظروف المعيشة الصعبة التي لا تطاق. ويتراجع الإحساس بالأمل لدى سكان غزة الذين يقارب عددهم المليونين، ويشكل اللاجئون 70% منهم. وفي حين يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تبادر إلى العمل لضمان منع استمرار العنف، تظل الحقوق والكرامة أمراً لا غنى عنه بالنسبة لغزة وتظل تمثل الأفق لسكانها -- الأفق الذي يجب أن يتحقق في سياق حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".