الاحتلال يعتقل شابا من شويكة شمال طولكرم

طولكرم- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، الشاب أمجد وليد سليمان نعالوة (31 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال فتشوا المنزل بصحبة الكلاب البوليسية، وعبثوا بكافة محتوياته، واستولوا على كاميرات المراقبة الخاصة بالعائلة، في الوقت الذي أطلقوا فيه القنابل الصوتية داخل المنزل، بعد احتجاز النساء والأطفال في غرفة ومنعهم من الحركة.

وكانت سلطات الاحتلال، ادعت أن منفذ عملية مستوطنة "بركان" التي قتل فيها مستوطنان وأصيبت ثالثة، صباح اليوم، من ضاحية الشويكة.