"سانا": مروحيات التحالف تنقل مسلحي داعش من ريف دير الزور لحمايتهم

وطن- وكالات: قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، إن مروحيات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا أقدمت على نقل عدد من مسلحي تنظيم داعش من ريف دير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة، لم تسمها، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي نفذت، أمس السبت، عملية إنزال جوي نقلت خلالها عددا من مقاتلي التنظيم من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه مسلحو التنظيم في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وقالت "سانا" إن التحالف الدولي نفذ، قبل عدة أيام، عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور، نقل خلالها عناصر من التنظيم.

واتهمت السلطات السورية مرارا التحالف الدولي بنقل مسلحي التنظيم إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم من نيران الجيش السوري.