واشنطن تصادق على قانون يسمح بمطالبة السلطة بتعويضات

رام الله- وطن: صادقت الولايات المتحدة، على قانون جديد يتيح للمواطنين الأمريكيين الذين "اصيبوا أو لحقتهم اضرارا أو قتل أحد أقاربهم في عمليات" ان يقدموا شكوى ضد أي دولة او منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون "I 24" الإسرائيلي، ان الكونغرس الأمريكي أقر هذا القانون نهاية شهر أيلول/سبتمبر، ووافق عليه الرئيس ترامب، الأربعاء الماضي.

والقانون الجديد يجعل السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوي ضدها في المحاكم الامريكية تتعلق بعمليات نفذت خلال عشرات السنوات الأخيرة، وحتى تتجنب السلطة هذا القانون، يمكن ان تتخلى عن الدعم الأمريكي لعناصرها الأمنية/ فيما يستثني القانون المساعدات التي تقدم الى إسرائيل.

وقال الموقع الالكتروني للتلفزيون، ان القانون اقر بعد فشل دعوى ضخمة رفعت ضد السلطة العام الماضي من قبل مواطنين أمريكيين، رفضتها المحكمة العليا في واشنطن كانت تتعلق في مقتل عدة عمليات وقعت خلال الانتفاضة الثانية أصيب او قتل خلالها مواطنون امريكيون، فيما رفضت المحكمة الامريكية الدعوى.

وفي اعقاب القرار القضائي عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأمريكي، وذلك لان المحاكم الامريكية يمكنها التداول في دعاوي ضد منظمات تحصل على مساعدات امنية.

وجميع البنود الذكورة بالقانون تتعلق بالمساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، لكنها لا تتطرق الى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل، وفق التلفزيون الإسرائيلي.