الاحتلال يعتقل 12 مواطناً خلال اقتحام مناطق في الضفة

رام الله- وطن: اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وجرى خلالها اعتقال 12 مواطناً.

وجرى اعتقال الدكتورة الصيدلانية فيروز أبو شيخة نعالوة، شقيقة منفذ عملية بركان، بعد.مداهمة منزلها في حي المعاجين بمدينة نابلس، وشهد المكان مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، ما أدى لإصابة شابٍ بالرصاص.

كما شهد شارع القدس قبالة مخيم بلاطة مواجهات أخرى، بعد اعتقال دوريات الاحتلال للشابين صوص مرشود وحامد حشاش.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وهم: لواء حسام أبو العوف، عميد عزمي نعالوه، وليث بسام مهداوي، ومحمد عماد ناقوري.

وتم اعتقال الشاب محمد البحش من منزله في شارع التعاون بمدينة نابلس.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب أحمد إسماعيل عوض صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بلاغًا لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة وتفتيش منزله .

كما جرى مداهمة دهم الأسير المحرر نزار موسى خالد بمنطقة "رقعة" في مدينة يطا جنوب الخليل.

وفي رام الله تم اعتقال الأسير المحرر فؤاد دار خليل من سنجل، وأكرم خليل، من كفر مالك، وعوض أبو عليا من بلدة المغير.

واقتحمت دوريات الاحتلال شارع جلجولية بمدينة قلقيلية، كما اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة وسلمت شاباً تبليغاً لمراجعة مخابراتها.

واقتحم مئات المستوطنين الليلة بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، بحمايةِ مشددة من قبل جنود الاحتلال ودورياته.