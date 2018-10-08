مخاوف إسرائيلية من تكرار عملية "بركان" في الضفة

وطن: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الإثنين، عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ جيش الاحتلال يخشى من أن تشكّل عملية الأمس في مستوطنة "أريئيل"، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، "إلهامًا للشبان في الضفة الغربية لتكرارها"، على حد زعمها.

ولفتت الصحيفة أن منفذ عملية الأمس لا نشاط سابقًا له في ارتكاب العمليات الأمنية، مثله مثل منفذَي عمليتي مستوطنتي "إيتمار" و"حلاميش"، في وقت سابق من هذا العام،وأن مواصفات ما سمته الصحيفة "المهاجم الفرد" تنطبق عليه.

أمّا مواصفات "المهاجم الفرد"، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت"، فهي: عدم الانتماء لأي تنظيم، لا ماضي أمنيًا أو إجراميًا للمنفذ، امتلاكه تصريحًا إسرائيليًا للعمل، بالإضافة إلى عمله بشكل منتظم.