الاحتلال يمنع آلاف العمال من دخول تجمع "بركان" الاستيطاني

سلفيت- وطن: منعت قوات الاحتلال، صباح الاثنين، وصول مئات العمال الفلسطينيين الى اماكن عملهم في المنطقة الصناعية "بركان" غرب محافظة سلفيت على اثر العملية التي نفذها فلسطيني امس واسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح ثالث.

وتوجه صباح اليوم قرابة 3300 عامل الى اماكن عملهم في تلك المنطقة ليجدوا جنود الاحتلال منتشرين على مداخل المصانع ونتيجة لاجراءات التفتيش المشددة الامر الذي حال دون دخول الكثير منهم الى المصانع.

واجرى الاحتلال تشديدات على العمال الفلسطينيين عقب عملية اطلاق النار التي وقعت في المنطقة صباح امس.