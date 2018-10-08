خالد بطراوي يكتب لـوطن: خذوها... خذوا الأوسمة

كتب زميلي المهندس خلدون خضر على صفحته الفيس بوكية قائلا " أقل ما يقال عن كثير من توزيع دروع التكريم (بلا هبل)".

رددت عليه بالقول " أتفق معك باش مهندس واضيف المشكلة ليست فقط في الدروع التكريمية ذاتها او في من يقدمها .. المشكلة تكمن أيضا في من يتلقى الدروع التكريمية. انا ارفض تسلم دروعا تكريمية وحصل ذلك اكثر من مرة وطلبت من الجهات ان لا تصدر لي درعا تكريميا ومن تسلم درعا بالنيابة عني دون معرفتي طلبت منه اعادتها مع الاعتذار.

من يتطوع لا يحتاج ولا ينتظر تكريما ... وان انتظر فلا فائدة من معنى تطوعه. من تطوع كي يقول انه عضوا في اللجنة كذا واللجنة كذا ... او برستيجا او لمراكمة خبرات ولجان في السيرة الذاتية فذلك يضر ولا يخدم فكرة التطوع. انا شخصيا لن اتردد في التنحي عن اي موقع اشعر ان لجانه او هيئاته اما طراطير ... او مجرد للقول ان لدينا لجان .. او مجرد لاظهار الذات. فعلت ذلك قبل نحو عامين في مؤسسة خرجت بهدوء من هيئتها العامة ... والبارحة من رئاسة لجنة .. ورفضت استلام شهادة تكريم من مؤسسة عملنا مع طواقمها ليلا ونهارا ابان حالة طوارىء طبيعية والحبل على الجرار ... لو فعل كل منا ذلك لقلت الدروع والشهادات التكريمية. لن اتنحى في يوم من الايام عن زمالتي وصداقتي معك ... لا تقلق .. يسعد صباحك".

لكن "نكشة راس " زميلي المهندس خلدون خضر .. ظلت "تخبط" في راسي وزاد عليها ما كتبه رفيقي سفيان العدوي بالقول " الرفيق الشيوعي العريق عبد الحافظ زيدان (ابوعمر) صاحب التاريخ النضالي الطويل لم يأخذ حقه في التكريم من رفاقه وهو حي يرزق . ولم يعد بحاجة الى تكريمنا له بعد ان سلم الروح. يبدو اننا نكرم انفسنا فيه بعد وفاته. ظاهرة تكريم المناضل بعد وفاته ليست جديدة .ابسط تكريم للحي افضل من اعظم تكريم للمتوفي. الف سلام لروحك يا رفيق وعزاؤنا لابنائك ورفاقك ومحبيك".

هنا وقعت في" توازن النقائض" .. فهل أنا ضد أم مع مسألة التكريم؟

كان لا بد من العودة الى الذاكرة، لا أذكر مطلقا أننا " كل ما دق الكوز في الجرة" سفقنا فلانا أو علتانا شهادة تقدير أو درعا تكريميا. لا أذكر أنني دخلت يوما سبعينات القرن المنصرم منزل أحد المناضلين أو المناضلات ووجدت لدى أي منهم درعا أو شهادة تقدير، دخلت منازل مناضلين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المرحومة سميحة خليل، والمرحومة هند الحسيني، وإبراهيم الدقاق وجريسقواس وعربي عواد وضمين حسين ورشدي شاهين ووليد الأغبر وعادل غانم ومحمد حمزة النتشة ومحمد ملحم وسمير البرقوني وفضل البورنو ومحمد شعبان ومحمد نصر وعبد الهادي الحايك وأبو العطا ومحمد قطامش ومحمد الخواجا وأحمد ديب دحدول رحمهم الله جميعا وغيرهم الكثيرين ولم أجد لدى أي منهم درعا تكريميا واحدا، وبتصوري لو أنه عرض عليهم ذات يوم مثل هذا الدرع لقاموا برده فما كان يحركهم إلا حسهم الوطني والقومي والطبقي والأممي.

نرى هذه الأيام شهادات تقدير ودروعا تكريمية ما أنزل الله بها من سلطان، يبعزقونها هنا وهناك ... لمن يستحق .. ولم لا يستحق ... وأن صدف ونسي القائمون على إحتفال شخصا لم " يقلدوه" درعا تكريميا ... يحرد على الفور بل وربما يغادر قاعة الاحتفال.

يكفي أن تذهب مجموعة لزيارة شخص مناضل ليس فقط على الصعيد السياسي الوطني، بل له إسهاماته الاجتماعية، الثقافية، الفنية، الاقتصادية وبيدهم كرتونة "حلقوم محلي الصنع" وشوية " بسكوت" وتقول له " لقد حضرنا لنعمل سندويشة حلقوم كما كنا نفعل في الزمانات" .. وأتحداكم .. إذا لم يذرف الجميع دموعه ... وذلك أفضل تكريم.

سأقتبس عن شاعرنا الراحل سميح القاسم مقطعا من مسرحيته الشعرية "قرقاش" التي حضر فيها جند الحاكم الطاغية الى سيدة يبلغونها إستشهاد ولدها على النحو التالي :-

الضابط :- يسعدنا يا سيدتي

أن نثلج صدرك بالبشرى

فامتلئي فخرا

إبنك يا سيدتي

سينال ثلاثة اوسمة

كورس :- الأول

الضابط:- وسام الوفاء لقواده

كورس :- الثاني

الضابط:- وسام البطولة في المعركة

كورس:- والثالث؟

الضابط:- وسام الموت قتيلا

على أرض أعدائه

عاش

عاش

قرقاش

( تظل الامرأة صامتة محدقة في الأرض، ينظر اايها الضابط بغضب)

الضابط:- وما لك لا تهتفين

لقائدنا .. سيد الفاتحين

الامرأة :- خذوها .. خذوا الأوسمة

وردوه لي

جثة .. إصبعا ... محرمة

خذوا الأوسمة

فليست لها قامته

وليست لها طلعته

ولا مشيته

ولا ضحكته

وليست تجيد حراثة كرم

وتجهل كيف تضىء بحلم

على قلب أم

خذوها .. خذوا الأوسمة

وردوه، ردوه لي

جثة، إصبعا ، محرمة