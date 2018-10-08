نتنياهو يقرع طبول الحرب ويأمر الجيش بالاستعداد

وطن: أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لجيش الاحتلال بالاستعداد لشن عملية على قطاع غزة، في حال لم تتحسن الأوضاع الإنسانية هناك، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، الأحد، أن نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء ، باستعداد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، في حال لم تتحسن الأوضاع الإنسانية، مضيفاً: “نحن نستعد لعملية عسكرية في القطاع، وهذه ليست مجرد كلمات فارغة”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالخطوات والاجراءات التي ستتخذها مع قطاع غزة في الوضع الراهن، حيث إن المظاهرات والمواجهات ستستمر خلال الأشهر المقبلة أيضاً إلا إذا ما حصلت حماس على مبتغاها من إسرائيل.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قرر تقليص مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، رداً على أحداث مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد عزز في الأيام الاخيرة من قواته العسكرية على حدود غزة، ونشر المزيد من صواريخ ” القبة الحديدية”.

القدس العربي