الاحتلال يمدد اعتقال الأسير رجا إغبارية للمرة الثانية

وطن: مددت محكمة الاحتلال ، اليوم الإثنين اعتقال القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية حتى يوم الاثنين الموافق 15 تشرين الأول الجاري.

وجاء تمديد الاعتقال بدعوى دراسة الأدلة التي قدمها طاقم الدفاع كرد على ادعاءات النيابة.

وأوضح مركز "عدالة" أنه "على أثر الادعاءات المبدئية والدستورية التي قدمت أمامها من قبل طاقم الدفاع، والتي تحتاج لأسبوع لدراستها بحسب القاضية"، تقرر تمديد اعتقال إغبارية حتى الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبحسب "عدالة" أكدت المحكمة على اقتناعها بأن قسم من المنشورات لم تكن دقيقة، لا بالترجمة ولا بالروح بعد أن عرض الدفاع متمثلاً بالمحامين حسن جبارين وربيع إغبارية والمحامية أفنان إغبارية والمخامي عمر خمايسي أمام المحكمة بينات من مادة التحقيق تؤكد أن المحققين كتبوا في مذكراتهم الداخلية أن قسما من الفيديوهات المنسوبة إليه غير واضحة الكلمات.

وقدم طاقم الدفاع للمحكمة حالات عديدة لأشخاص وجهت إليهم ذات الاتهامات التي قدمت ضد إغبارية، لكن أي منهم لم يمدد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، وتبين أن تمديد الاعتقال بمثل هذه التهم مقتصر على الفلسطينيين فقط.

وأكد طاقم الدفاع أمام المحكمة على بطلان ادعاء تشكيل إغبارية أي خطر في حال الإفراج عنه، وهو ما يبطل أي إسناد قانوني للاعتقال، ومن ضمن الأدلة التي قدمت هي مماطلة الشرطة في فتح التحقيق والاعتقال وعدم حذف هذه المنشورات، ومماطلة شهرين كاملين بين بدء التحقيق وإصدار أمر الاعتقال وتنفيذه.

وحول ترجمة المنشورات، أثبت طاقم الدفاع عدم دقة الترجمة الأمر الذي لم تنفه النيابة.