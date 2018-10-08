مدى: 48 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال ايلول ارتكب الاحتلال 39 منها

رام الله- وطن: شهد شهر ايلول 2018 تراجعا ارتفاعا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين مقارنة بما كانت عليه خلال شهر آب الذي سبقه حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال شهر ايلول ما مجموعه 48 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 39 اعتداء منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 9 انتهاكات، علما ان شهر آب الذي سبقه كان شهد 46 انتهاكا، علما ان الشهر الذي سبقه كان شهد 46 اعتداء.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي معظم ما سجل من اعتداءات ضد الحريات الاعلامية خلال ايلول حيث ارتكب 39 اعتداء منها فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع ما مجموعه 9 اعتداء.

وتركزت معظم الاعتداءات التي سجلت خلال شهر ايلول وعلى وخاصة الاعتداءات الاسرائيلية، ضمن الاعتداءات الخطيرة على حياة الصحافيين والحريات الاعلامية.

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