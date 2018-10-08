الصفا الإسلامي يترأس الجلسة الأولى لمؤتمر البنك الدولي والمجلس العام للبنوك الإسلامية بماليزيا

رام الله - وطن: ترأس مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي" السيد نضال البرغوثي الجلسة الاولى لأعمال المؤتمر المشترك الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عالمياً والبنك الدولي والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية: التغلب على التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات".

وناقشت الجلسة التي ترأسها البرغوثي " فعالية مجالس الإدارة لممارسات الحوكمة الإدارية والتحديات الرئيسية في هيكل مجلس الإدارة وتكوينه الداخلي في المؤسسات المالية الإسلامية، وتأثير تركيز الملكية على أداء وتوسع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.

وأكد البرغوثي أن مختلف القضايا التي تمت مناقشتها خلال جلسات المؤتمر تصب في إطار النهوض وتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية، والوقوف أمام التحديات والقضايا المختلفة التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، هذا إلى جانب الاستفادة من تجارب المصارف الإسلامية الأخرى التي تعمل وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في مختلف القضايا التي تشكل محوراً لاهتمام صناعة الصيرفة الإسلامية، والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا القطاع الواسع.

وأضاف البرغوثي أن مشاركة مصرف الصفا في أعمال هذا المؤتمر تأتي في سياق المساعي الحثيثة التي يبذلها المصرف لتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتطورة وفق أنظمة وقواعد الصيرفة الإسلامية، والمساهمة في تطوير مفهوم الصيرفة الإسلامية في فلسطين، هذا بالإضافة إلى ترسيخ موقع قطاع الصيرفة الإسلامية الفلسطيني على مستوى العالم، موضحاً أن فاعلية دور مصرف الصفا جاءت من خلال فوزه بعضوية مجلس الإدارة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم (CIBAFI)

يذكر أن أعمال المؤتمر نظمت بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المجلس العام والبنك الدولي، لتعزيز التزام كل من المجلس العام والبنك الدولي للمساعدة في تنمية التمويل الإسلامي على مستوى العالم بما في ذلك الأسواق النامية في مجال حوكمة المؤسسات.

اجتماع مجلس ادارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI :

وعلى هامش المؤتمر شارك المدير العام لمصرف الصفا "الإسلامي" وعضو مجلس الادارة في هذه المنظمة في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية في العالم ، أكد فيها البرغوثي على أن ان التزام المصارف الاسلامية في فلسطين في اخر المستجدات المتعلقة بالحوكمة سيساهم في تعزيز وتقوية مكانتها من خلال هذه الانطلاقة المميزة آملاً ان يكون هنالك تعاون فيما بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في دعم قطاع الصيرفة الاسلامية الناشئة في فلسطين على النحو الذي يمكنه من الاستمرار في النمو الصحيح وعلى أساس سليم حيث تم البدء الفوري من جانب مصرف الصفا حمل رسالة المجلس العام بنشر الوعي والثقافة المصرفية في فلسطين بدءاً بطلبة الجامعات الفلسطينية مطالباً المجلس بتقديم أسعار تفضيلية للدورات التدريبية التي يقدمها المجلس للطلبة وبدعم من مصرف الصفا " الإسلامي" في فلسطين

نبذة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI:

يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة، ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 125 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 33 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.