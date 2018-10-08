الرأي العام يتساءل مره اخرى لماذا العطاري حرا طليقا ومن المسؤول؟

رام الله - وطن: لا تزال قضية تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش في البلدة القديمة بالقدس المحتلة تتفاعل في اوساط الرأي العام الفلسطيني، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وكان وطن قد نشر في وقت سابق تقرير بعنوان : بعد الصمت الرسمي الرأي العام يتساءل: أين خالد العطاري .. سؤال برسم الاجابه! (للاطلاع على التقرير اضغط هنا)

ويُلاحظ انه في كل مرة يُطرح به الملف للحديث فأن اسم خالد العطاري يكون في صدارة الاسماء المتهمة بتسريب العقار للمستوطنين، الامر الذي يجعل الرأي العام يتسائل لماذا لا زال الرجل حرا طليقا؟ ومن هو المسؤول عن متابعة هذا الملف وعن كون الرجل حرا طليقا حتى اللحظة؟ ولماذا لا يكون هناك معلومات رسمية من السلطة؟ ولماذا هناك غياب او اهتمام من قبل السلطة الفلسطينية، ينعكس في اطلاع الرأي العام على ما لديهم من معلومات؟.

والغريب انه حتى اللحظة لم تصدر اي رواية رسمية من السلطة الفلسطينية للرأي العام الذي يتسائل حول بقاء العطاري طليقا، وسط تناقل الاشاعات في صفوف المواطنين، الامر الذي يتطلب وضع حدا لها وهذا لا يمكن ان يتم الا من خلال تقديم السلطة الرواية الرسمية للرأي العام.

اسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام دون ان يجد اجابة عليها، في وقت تتزايد فيها حجم المعلومات والوثائق والتسجيلات المتعلقة في الموضوع.

في الساعات الماضية انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية بين المواطن كمال ابو قويدر وهو جار العقار الذي جرى تسريبه للمستوطنين وخالد العطاري، جرى خلاله الحديث حول تفاصيل كثيرة.

وكان ابو قويدر قد نشر في وقت سابق تسجيلا لمحادثة هاتفية مسجلة بينه وبين محافظ القدس السابق عدنان الحسيني، والتي كشفت كذب العطاري بما يقوله، وكشفت أن أبو قويدر كان قد تواصل مع الجهات الرسمية وطالبهم بالوقوف عند مسؤولياتهم حول هذا العقار دون نتيجة.

وقال العطاري لابو قويدر في بداية التسجيل الهاتفي انه لا يجوز لك ان تحكم بالاعدام على شخص لم تسأله، وذلك في اشارة منه الى الانتقادات التي وجهها ابو قويدر له عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، لكن ابو قويدر قال له انه يحاول استيضاح الحقيقة والمعلومات منه من خلال الاتصال به منذ 3 شهور لكنك ( العطاري) ترفض الاجابة على الهاتف.

ونفى العطاري خلال حديثه الهاتفي اي علاقة له ببيع العقار، قائلا انه نشر بالجريدة توضيحا بعدم مسؤوليته او علاقته بالبيع المباشر الاخير للعقار في القدس، كما نفى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف الحديث بين الرجلين عن وجود اتفاق بين العطاري والاجهزة الامنية حسب ما قاله في الحديث الهاتفي ردا على عدم ابراز الوثائق والادلة التي يزعم انه يملكها قائلاً " انا ملتزم مع الاجهزة الامنية بعدم اطلاع اي معلومات في الوقت الحاضر ما لم تكن مشتركة بيننا" مضيفا انا "راح اعمل مؤتمر صحفي لاظهار الحقائق."

ويبدو ان قويدر لديه من المعلومات حول العطاري الكثير، اذ اشار له ان اسمه يرد في بيع عقار جديد في خان الزيت ، ليقول له العطاري " هناك ناس كثير بعرضوا بيوتهم للبيع، هناك كثير ناس جاؤوا وعرضوا بيوتهم"، لافتا قويدر في الحديث الى ان والد العطاري كان يملك عقارا في خان الزيت .

كما تطرق ابو قويدر في حديثه مع العطاري الى اخواله من دار البيطار، متسائلاً حول ان كان احدا منهم قد قام ببيع منزل في منطقة باب الغوانمة للمستوطنين، وهو الامر الذي فاجئ العطاري ونفاه في نفس الوقت قائلاً "كيف انباعت لليهود وهم ساكنين فيها"، مضيفاً " اخوالي اذا باعوا ما بعرف، بس اخر واحد من اخوالي توفى قبل 20 سنة ، لكن اولاد اخوالي ساكنين بالدار"، كيف بايعين واليهود سامحينلهم يظلوا في البيت.

وحول عقار جودة الحسيني اكد العطاري لابو قويدر "انا ليس لي علاقة بالبيع، البيع تم من اديب جودة للشركة الاجنبية ، اديب هو من باع"، اما بخصوص ما اكده محافظ القدس السابق عدنان الحسيني ان العطاري هو من اشتري البيت قال " انا اشتريت البيت، كان اتفاقية اولية بيني وبين اديب، الاتفاقية لا تعني اكمال البيع" مضيفاً لابو قويدر "في لعبة اكبر مني ومنك".

واطلع ابو قويدر العطاري على فحوى مكالمة هاتفية اجراها معه فادي السلامين قائلا له " ان فادي السلامين قال لي ان فيلم البيع كله منك وانت تقف خلفه، وان الاجهزة الامنية الفلسطينية وضعتك كبوز مدفع" ليرد عليه العطاري "انا الي الشرف انه يقرنوا اسمي باسم الرئيس، احنا عنا انتماء لقياداتنا".

وفي معرض رده ، قال العطاري لابو قويدر " لو كان الاتهام الموجه لي صحيح هل ببقى بالبلد ولا كان فريت للخارج" ليجيبه ابو قويدر

" اليوم كل واحد ببيع بظل بالضفة وما حدا بسأل عنه" مضيفاً "هؤلاء بكونوا محميين".

وقال ابو قويدر للعطاري "ان هناك مستندات ووثائق باللغة العبرية حول بيع العقار بأسمه، لكن العطاري قال "انا زلمة دغري وما بعمري زروت او نصبت او ارتكبت ما يسيء لي . مش غلط حدا ينضحك عليه"، ليقول له ابو قويدر "هل اديب جودة بضحك عليك" فرد عليه العطاري "انا لا اظلم اديب ما جرى اكبر من اديب".

وقال العطاري انه سيكشف المعلومات جميعها في مؤتمر صحفي، وانه خلال يومين ستظهر الحقائق.