فتح باب التنسيب وتشكيل لجنة للانتخابات الفرعية لاتحاد ذوي الإعاقة

رام الله- وطن: أعلن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، تشكيل لجنة للتحضير لانتخابات فرعية للاتحاد.

وعقدت دائرة التنظيمات الشعبية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عدة اجتماعات مع ممثلي الإتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضعت الخطوط العريضة للتحضير لانتخابات فرعية، وصولاً لعقد المؤتمر العام للاتحاد قبل نهاية العام الحالي.

وأصدر الاتحاد تعميما على جميع فروعه بعد الاتفاق مع جميع أعضاء اللجنة التحضيرية، وموافقة دائرة التنظيمات الشعبية شمل النقاط التالية :

تسليم كافة التقارير المالية والإدارية الخاصة بالفروع لأمين عام الاتحاد .

فتح باب التنسيب وتجديد وحصر العضوية للهيئة العامة للفروع ، وذلك من تاريخ 1/10/2018 وإغلاق باب التنسيب بتاريخ 30/10/2018 .

الإعلان عن فتح باب التنسيب وحصر العضوية من خلال اللجنة التحضيرية في المواقع الرسمية الإلكترونية لكل فرع بالإضافة للإعلان من خلال محطات التلفزة المحلية والمواقع الإخبارية في كل محافظة .

إعلان كل فرع عن موعد إجراء انتخاباته وذلك بحد أقصى 30/11/2018 وبالتنسيق مع دائرة التنظيمات الشعبية .

وكان حراك "نحو تمثيل عادل وشامل للفلسطينيين ذوي الإعاقة"، نفذ في شهر تموز الماضي، اعتصاما مفتوحا في المجلس التشريعي، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة للاتحاد وفروعه، وموائمة مقره وفروعه في المحافظات بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتحديد مرجعية وهوية الاتحاد، وتم وقف الاعتصام بعد الاتفاق بين جميع الاطراف على البدء في التحضير لانتخابات الاتحاد.