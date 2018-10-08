داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غداً الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إن السفر غداً سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف (10/4).

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6:00 صباحاً بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 126 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 150 يوما، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسناً ملحوظاً منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا