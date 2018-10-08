إصابات برصاص الاحتلال في المسير البحري الذي انطلق من بحر غزة

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال في المسيرة البحرية التي تنطلق للمرة الـ11 على التوالي رفضا للحصار البحري على قطاع غزة.

ونقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء ومستشفى الأندونيسي لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز.

وانطلقت عشرات مراكب الصيادين من ميناء غزة باتجاه المنطقة الحدودية الشمالية الغربية المقابلة لموقع "زيكيم" العسكري، حيث أطلقت الزوارق الحربية النار تجاههم.

فيما أطلقت قوات الاحتلال في موقع "زيكيم" ذاته النار على المئات من المتظاهرين في المنطقة البرية من سواحل القطاع.

وشاركت وزارة الصحة في غزة لأول مرة بإسعاف بحري لإنقاذ المصابين فور وقوعهم.